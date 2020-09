La telenovela dell’estate sembra essere ufficialmente finita: Leo Messi ha deciso di restare ufficialmente al Barcellona. Il fuoriclasse argentino, in un’intervista rilasciata a ‘Goal.com’, ha confermato la notizia pur restando sulle sue posizioni. Messi non ha negato la volontà di lasciare il club, confermata alla dirigenza per tutta la stagione, al fine di dare spazio ad una rivoluzione che permettesse un ricambio generazionale. Stando alle dichiarazioni dell’argentino, la sua permanenza diventa dunque ‘quasi obbligata’, vista la conferma da parte del club e della Liga della clausola da 700 milioni presente nel contratto che impedisce a qualsiasi club del mondo, specialmente durante l’emergenza Covid, di spendere una cifra di tali proporzioni.

Messi non si nasconde nelle sue dichiarazioni: “volevo andarmene. La gestione di Bartomeu al Barcellona è un disastro. Resto perché non mi è stato permesso di andar via e non voglio iniziare una battaglia legale col club. Dopo la sconfitta pesante col Bayern stavo male, non avevo voglia di niente. Volevo solo che passasse il tempo per poi chiarire tutto. Ho detto alla società, soprattutto al presidente, che volevo andare via. Gliel’ho detto durante tutto l’anno. Pensavo che fosse il momento di farsi da parte. Credevo che il club avesse bisogno di gente più giovane, di gente nuova, e pensavo che si stava per concludere la mia avventura al Barcellona con grande dispiacere, perché ho sempre detto che avrei voluto chiudere qui la mia carriera. E’ stato un anno molto complicato, ho sofferto molto durante gli allenamenti, nelle partite, nello spogliatoio. Era diventato tutto molto difficile per me e è arrivato un momento in cui ho pensato di andare in cerca di nuovi obiettivi, di aria nuova. Non è stato a causa del risultato in Champions contro il Bayern, era da molto tempo che stavo pensando a questa decisione. Gliel’ho detto al presidente e il presidente mi ha sempre detto che alla fine della stagione avrei potuto decidere se andarmene o se restare e alla fine non ha mantenuto la sua parola“.