Le strade di Gonzalo Higuain e della Juventus sono destinate a separarsi nel corso di questa sessione di mercato, Andrea Pirlo ha fatto sapere all’argentino che non rientra nel suo progetto tecnico, chiudendo di fatto il ciclo bianconero del Pipita.

Sul futuro dell’ex Napoli si è soffermato il fratello Nicolas, agente peraltro di Gonzalo, che non ha lesinato una frecciatina alla Juve: “abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, ha detto in faccia a Gonzalo quello che pensava. Non succede sempre ed è stato importante. Parliamo di un attaccante che in questi anni ha segnato 350 gol. per realizzarli si impiegano dieci anni, poi purtroppo ci si dimentica in fretta. Siamo gente di calcio e sappiamo che possono succedere queste cose. Da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina e Usa ci sono state tante proposte, ma nessuna da far tremare le gambe. Valuteremo con calma, ma due cose sono sicure: Gonzalo non giocherà più in Italia. E soprattutto mai al Boca Juniors. È cresciuto nel River e non passerà mai ai rivali. Ritiro? È una enorme cavolata, non è ancora il momento, ha voglia di giocare. Si sente forte di testa e di fisico. Per quanto lo deciderà lui, ma vuole giocare ancora e all’estero. Magari tornerà in Argentina in futuro, non ora”.