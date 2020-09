Bastano appena 49 minuti a Simona Halep per staccare il pass valevole per la semifinale degli Internazionali d’Italia. La tennista romena, numero 2 al mondo ma prima testa di serie del seeding del Masters 1000 di Roma a causa del forfait della Barty, ha vinto il primo set per 6-2 e sul vantaggio 2-0 nel secondo ha assistito al ritiro dell’avversaria, Yulia Putintseva, per infortunio. Possibile problema alla schiena per la tennista kazaka numero 30 del ranking WTA.