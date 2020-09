Niente da fare per Elina Svitolina nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia, la tennista ucraina non riesce a staccare il pass per la semifinale, perdendo nettamente al cospetto della Vondrousova.

Un match a senso unico dominato dalla tennista ceca, capace ci mettere sotto la numero 6 del mondo lasciandole solo tre games e stendendola con il punteggio di 6-3, 6-0. In semifinale la Vondrousova se la vedrà con la vincente del match tra Mertens e Pliskova, in programma questa sera.