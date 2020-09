Matteo Berrettini vince il derby tutto italiano contro Stefano Travaglia, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia.

Il numero 8 del ranking ATP suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul connazionale, riuscendo ad imporsi solo dopo due tie-break. Un punteggio, quello di 7-6, 7-6, che rende merito a Travaglia, capace di tenere testa ad un avversario molto più avanti di lui in classifica. Nel prossimo turno, Berrettini se la vedrà con il vincente del match del match tra Ruud e Cilic in programma nel pomeriggio di oggi.