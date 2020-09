Si ferma ai quarti di finale il percorso di Matteo Berrettini agli Internazionali d’Italia: il tennista azzurro numero 8 al mondo ha ceduto oggi a Ruud. Il norvegese, numero 34 del ranking ATP, ha trionfato dopo 3 ore di gioco col punteggio di 4-6, 6-3, 7-6, con una splendida rimonta che gli regala il pass per le semifinali del torneo in corso sui campi in terra di Roma.