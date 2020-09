Il cammino di Angelique Kerber negli Internazionali d’Italia dura appena 70 minuti. La tennista tedesca, numero 22 del ranking mondiale femminile e 15ª testa di serie del Masters 1000 che si gioca sui campi in terra battuta del Foro Italico, è incappata in una giornata no che l’ha vista cedere in due set a Katerina Siniakova con il punteggio di 6-3 / 6-1.