Bastano 83 minuti a Garbine Muguruza per staccare il pass valevole per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. La tennista spagnola, numero 17 al mondo ma 9ª testa di serie del Masters 1000 che si gioca sulla terra rossa del Foro Italico, ha sconfitto la britannica Johanna Konta, numero 13 del ranking WTA e 7ª testa di serie del seeding. Muguruza si è imposta in due set, vinti con il punteggio di 6-4 / 6-1.