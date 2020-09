Buone notizie per i tifosi della Roma: Nicolò Zaniolo ha lasciato la cilinica di Innsbruck con un giorno d’anticipo. Il centrocampista della Roma, operato al crociato dal professor Fink, avrebbe dovuto lasciare l’ospedale domani, ma grazie all’ottimo decorso post operatorio, è stato dimesso con un giorno d’anticipo e potrà tornare subito a casa. Nessuna fretta però nelle tempistiche del recupero: il ritorno in campo resta fissato per la primavera 2021 inoltrata. Zaniolo verrà seguito da un fisioterapista dello staff del professor Fink per almeno un mese, in collaborazione con i colleghi della Roma. Per le prime 3 settimane lavorerà per non perdere tono muscolare nell’altra gamba, mentre dalla quarta (metà ottobre) inizierà la riabilitazione vera e propria.