Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Nino Bertasio noni con 67 (-4) colpi nell’ottimo avvio degli azzurri nel Portugal Masters, sul percorso del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71) di Vilamoura in Portogallo. E’ il secondo evento di un trittico dell’European Tour denominato “Iberian Swing”, iniziato con l’Andalucia Masters e che si concluderà con l’Open de Portugal (17-20 settembre) a Obidos.

Con una volata fatta di dieci birdie per un 61 (-10) è al vertice il 27enne scozzese di Dumfries Liam Johnston, un successo sul Challenge Tour, seguito a una lunghezza dal francese Julien Guerrier (62, -9). In terza posizione con 64 (-7) l’inglese Laurie Canter, in quarta con 65 (-6) il nordirlandese Jonathan Caldwell e in quinta con 66 (-5) il sudafricano George Coetzee, l’inglese Matthew Jordan, lo svedese Sebastian Soderberg e il danese Thorbjorn Olesen. Nona piazza anche per il transalpino Adrien Saddier e per il danese Lucas Bjerregaard, mentre è al 21° posto con 68 (-3) l’inglese Tommy Fleetwood, tornato a giocare in Europa dopo essere ripartito nel post lockdown dagli Stati Uniti, alla pari con il connazionale Steven Brown, che difende il titolo, e lo spagnolo Jorge Campillo. In bassa classifica Lorenzo Gagli e Andrea Pavan, 107.i con 74 (+3).

Francesco Laporta e Nino Bertasio hanno segnato sei birdie e due bogey e Guido Migliozzi un eagle, tre birdie e un bogey. Si gioca a porte chiuse rispettando i rigidi protocolli di sicurezza imposti dall’European Tour. Il montepremi è di un milione di euro con prima moneta di 156.825 euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Portugal Masters viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Seconda giornata: venerdì 11 settembre, dalle ore 12 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18. Su Eurosport2 ed Eurosport Player: diretta agli stessi orari.

EUROPEI A SQUADRE: GLI AMATEUR AZZURRI IN SEMIFINALE – L’Italia ha battuto l’Olanda per 2-1 ed è approdata in semifinale nell’European Amateur Team Championship, ossia il Campionato europeo a squadre che si sta svolgendo all’Hilversumsche Golf Club (par 72) di Hilversum in Olanda. Prossima avversaria la Svezia, tesa a difendere il titolo, che ha superato la Danimarca (2,5-0,5), mentre nell’altro incontro saranno di fronte Germania e Svizzera.

Nell’European Ladies Amateur Team Championship, del tracciato dell’Upsala Golf Club (par 72), a Upsala in Svezia, le azzurre hanno ceduto per 2-1 alle padrone di casa, vincitrici delle ultime due edizioni dell’evento. Ora avranno quale obiettivo il quinto posto in competizione con le altre tre compagini sconfitte nei quarti. Prossimi match Italia-Islanda e Francia-Spagna. Le due vincenti si sfideranno per il quinto posto e le perdenti per il settimo.