Dopo il successo nella prima gara della stagione, Valtteri Bottas pensava di poter mettere più pressione su Lewis Hamilton. Arrivati però alla gara di Monza, l’ottava in calendario, il finlandese si ritrova terzo, dietro Verstappen e Hamilton.

In conferenza stamp però, Bottas spiega di avere grande voglia di accorciareil gap in classifica: “mi piace la sfida e non vedo l’ora che arrivi la prossima sessione di qualifiche. Sento che il passo gara di quest’anno è migliore rispetto a qualsiasi anno precedente. Ho la sensazione di essere sempre in gara e questo mi permette di lottare. Non ci resta che cercare di ottenere il più possibile nel turno di sabato pomeriggio. Se mi arrendo ora, preferisco restare a casa. Continuerò a spingere ed a cercare di ottenere il massimo. Il fine settimana inizia con le qualifiche, quando le cose non vanno bene devi davvero massimizzare i punti“.