“Penso sia nervoso per le sue prospettive in vista della prossima stagione”, parole e musica di Ross Brawn riguardo la scelta di Carlos Sainz Jr di passare alla Ferrari nel 2021, prendendo il posto di Vettel.

Dichiarazioni dettate dalle prestazioni della Rossa in questo Mondiale 2020, dove il Cavallino sta faticando più del dovuto rispetto alle altre scuderie. Lo spagnolo però non ha fatto passare molto tempo per rispondere al dirigente di Liberty Media, intervenendo ai microfoni dell’agenzia di stampa EFE: “ho visto molti commenti di questo tipo negli ultimi giorni. Tuttavia resto convinto al 100% che la Ferrari sia l’opportunità giusta per me e che non potevo rifiutarla. Non mi sembra mai un brutto momento per andare a Maranello. Il progetto mi piace ancora, con la Mercedes in questa forma dominante sapevano già che sarebbe stato difficile vincere l’anno prossimo, quindi ho completa fiducia nel progetto”.