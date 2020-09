Fernando Alonso tornerà in Formula 1 la prossima stagione, guidando per il team Renault che, per il 2021, cambierà la propria denominazione in Alpine.

Al momento lo spagnolo non ha ancora incontrato la squadra, ma lo farà nel corso della stagione come promesso ai microfoni di ‘El Mundo’: “non ho intenzione di andare a una gara di F1 fino a Imola, nel frattempo farò una giornata di simulazione in fabbrica. Cercherò anche di avvicinarmi alla squadra in Bahrain e ad Abu Dhabi. Lì ci sarà la gara finale del campionato e voglio vedere la squadra al lavoro, ma il mio contatto con i tecnici è già costante. Seguo le gare e gli incontri da casa”.