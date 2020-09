Fernando Alonso non perde tempo e, in vista della prossima stagione, si è già recato a Enstone per prendere nuovamente contatto con il mondo Renault. Lo spagnolo nel 2021 tornerà in Formula 1 con il suo vecchio team, che cambierà denominazione diventando ‘Alpine‘, come annunciato nelle scorse settimane.

Un ritorno al passato per il driver di Oviedo, apparso sui social della scuderia già vestito con l’abbigliamento Renault, in attesa di salire a bordo nei prossimi mesi della R.S.20, monoposto affidata quest’anno a Ricciardo e Ocon. Il team di Enstone sta spingendo con la FIA per permettere ad Alonso di girare nei test di Abu Dhabi di fine stagione, nonostante siano destinati solo ai giovani piloti. Servirà un miracolo per convincere la Federazione, ma Alonso ci spera per iniziare in anticipo questa sua nuova avventura in Formula 1.