Il prossimo anno tornerà in griglia al volante della Renault, prendendo il posto di Ricciardo, ma Fernando Alonso non lesina comunque critiche e frecciatine all’indirizzo della Formula 1.

Lo spagnolo ha sempre sottolineato di voler vedere più spettacolo in pista ma, con gli attuali regolamenti, è sempre più difficile che vinca una scuderia diversa dalla Mercedes. Interrogato dal quotidiano francese ‘Le Figaro’, Alonso ha sottolineato: “la Formula 1 è la categoria più noiosa del motorsport. Questo mondo è grandissimo, ma il 90% dell’attenzione è riservata al Circus. Ed è curioso, perché si tratta dell’unico campionato che si decide in anticipo e in cui sappiamo chi vincerà ancora prima dell’inizio del Gran Premio. Questa è una contraddizione in termini per il mondo dei motori. La Formula 1 è la migliore e lo sarà sempre, cattura tutta l’attenzione, ma in questo momento le altre categorie sono più spettacolari per i tifosi”.