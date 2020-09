“Ce la giocheremo per vincere, l’Italia deve sempre partire per ottenere il massimo risultato, anche quando non sembra tra le favorite. Per quella che è la nostra storia, dovremo andare lì per vincere“. Si è espresso così Roberto Mancini, ai microfoni di TgPoste, in merito all’obiettivo dell’Italia in vista degli Europei 2021. Torneo nel quale il CT azzurro conta di avere a disposizione anche Nicolò Zaniolo. “Gli ho parlato qualche giorno fa. – ha spiegato Mancini – Speriamo di rivederlo al più presto, è un ragazzo giovane e ha il tempo di recuperare per essere presente agli Europei“.