Tutto pronto per il ritorno in campo del calcio italiano. Non solo la Serie A, ma anche la Coppa Italia 2020 prenderanno il via nelle prossime settimane. A proposito della coppa nazionale, quest’oggi è stato sorteggiato il tabellone del torneo che vede le seguenti otto teste di serie il quale numero indica chi giocherà in casa nello scontro diretto: 1) Atalanta, 2) Juventus, 3) Inter, 4) Roma, 5) Napoli, 6) Milan, 7) Sassuolo, 8) Lazio. Analizzando il tabellone ci si accorge subito che Juventus, Inter e Milan sono nello stesso lato. Possibili già il derby di Milano e Napoli-Roma ai quarti di finale.

Calendario e tabellone della Coppa Italia 2020: