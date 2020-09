Il mercato della Juventus prosegue senza sosta, oggi i bianconeri definiranno l’arrivo di Alvaro Morata, sbarcato ieri sera a Torino per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto.

Ufficializzato lo spagnolo, la società del presidente Agnelli si concentrerà sulle uscite, con Luca Pellegrini ormai diretto al Genoa e Mattia De Sciglio che potrebbe fare le valigie a causa dello spazio ridotto. Nel caso in cui entrambi dovessero partire, la Juve ci proverebbe nuovamente per Emerson Palmieri del Chelsea, il quale potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. In uscita anche Rugani, per il quale non sembra esserci più spazio in bianconero, possibile futuro in Premier per il difensore italiano con Newcastle e West Ham sulle sue tracce. A centrocampo invece c’è Khedira al passo d’addio, sul tedesco c’è il Paris Saint-Germain, considerando il buon rapporto che il centrocampista ha con Tuchel.