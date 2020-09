La Juventus non molla la pista Luis Suarez, l’uruguaiano è senza dubbio l’obiettivo numero uno per l’attacco bianconero, avendo superato nelle ultime settimane anche la candidatura di Edin Dzeko.

In attesa che la società campione d’Italia si inserisca nell’operazione, ci sono da risolvere alcuni problemi tra il giocatore e il Barcellona, primo tra tutti la buonuscita che il Pistolero vorrebbe per risolvere il contratto. Dopodiché, la Juventus avrebbe via libera nella corsa a Suarez, nonostante abbia già completato i posti per gli extracomunitari. Un ostacolo di poco conto fanno sapere dall’intero del club bianconero, dal momento che l’uruguaiano ha già avviato le pratiche per avere il passaporto comunitario, che potrebbe arrivare entro 15 giorni con un contratto di lavoro in Italia. L’unico nodo dunque riguarda la buonuscita che l’attaccante vuole dal Barcellona, una volta sciolto questo inghippo, la Juventus e Suarez avranno via libera per celebrare il proprio matrimonio.