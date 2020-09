L’Executive Board della Federazione Internazionale di biathlon (IBU) ha ufficializzato le modifiche di calendario delle prime quattro tappe della prossima Coppa del Mondo, che si disputeranno in due località.

Sono state tolte per ragioni di emergenza sanitaria le tappe di Oestersund (Sve) e Le Grand Bornand (Fra), mentre sono stati raddoppiati gli appuntamenti di Kontiolahti e Hochfilzen, dove potrebbe essere ammessa una piccola parte di pubblico. A Kontiolahti si gareggerà da sabato 28 novembre a domenica 6 dicembre con individuale, due sprint, pursuit e staffette, mentre a Hochfilzen da venerdì 11 a domenica 20 dicembre ci saranno due sprint, due pursuit, le staffette e mass start.

Nella stessa occasione l’IBU ha riprogrammato anche il nuovo calendario di IBU Cup, prevista in sole tre località. Le prime due tappe saranno ad Arber, in Germania, dal 14 al 24 gennaio, seguite dalla polacca Duszniki Zdroj dal 27 al 31 gennaio, durante la quale si assegneranno anche i titoli europei. Poi toccherà a Brezno-Osrblie (Slo) dal 13 al 21 febbraio per le successive due tappe, conclusione in Val Ridanna dal 10 al 14 marzo.

Il riepilogo delle prime quattro tappe:

KONTIOLAHTI (Fin)

Sab 28/11 – ore 11.00 – Individuale Maschile

Sab 28/11 – ore 14.20 – Individuale Femminile

Dom 29/11 – ore 10.30 – Sprint Maschile

Dom 29/11 – ore 13.30 – Sprint Femminile

Gio 03/12 – ore 13.30 – Sprint Maschile

Gio 03/12 – ore 16.30 – Sprint Femminile

Sab 05/12 – ore 13.20 – Pursuit Maschile

Sab 05/12 – ore 15.15 – Staffetta Femminile

Dom 06/12 – ore 12.45 – Staffetta Maschile

Dom 06/12 – ore 15.45 – Pursuit Femminile

HOCHFILZEN (Aut)

Ven 11/12 – ore 11.30 – Sprint Femminile

Ven 11/12 – ore 14.20 – Sprint Maschile

Sab 12/12 – ore 11.45 – Staffetta Femminile

Sab 12/12 – ore 14.45 – Pursuit Maschile

Dom 13/12 – ore 11.45 – Pursuit Femminile

Dom 13/12 – ore 14.00 – Staffetta Maschile

Gio 17/12 – ore 14.15 – Sprint Maschile

Ven 18/12 – ore 14.15 – Sprint Femminile

Sab 19/12 – ore 13.00 – Pursuit Maschile

Sab 19/12 – ore 15.00 – Pursuit Femminile

Dom 20/12 – ore 12.00 – Mass Start Maschile

Dom 20/12 – ore 14.15 – Mass Start Femminile