Si chiude con un ottimo terzo posto il cammino della giovane coppia italiana composta da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich nei Campionati Europei Under 20 di Brno, in Repubblica Ceca. I due azzurrini, infatti, dopo l’ottimo percorso dei giorni scorsi, hanno ceduto questa mattina in semifinale contro i tedeschi Lorenz-Pfretzschner 0-2 (19-21, 21-23). Nella finale 3°-4° posto, poi, Dal Corso e Viscovich, sono riusciti a ricompattarsi, conquistando la medaglia di bronzo dopo aver battuto in due set 2-0 (21-19,21-14) la coppia cipriota Siapanis-Savvides. Nel torneo femminile, Giada Bianchi ed Erika Ditta, invece, hanno chiuso il proprio percorso al settimo posto, dopo il forfait delle spagnole Álvarez M-González nell’ultimo match di giornata.