Il ritorno in campo dopo il lungo stop causato dal coronavirus non fa sorridere Fabio Fognini. Il tennista italiano numero 12 al mondo è stato eliminato all’esordio nel torneo ATP di Kitzbuhel: l’azzurro ha ceduto allo svizzero Huesler, dopo soli 57 minuti di gioco. Il match è terminato col punteggio di 6-1, 6-2 per il numero 303 al mondo.