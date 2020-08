Esordio easy per Stefanos Tsitsipas nel main draw degli US Open. Il tennista greco, numero 6 al mondo e quarta testa di serie del seeding del torneo americano, si è imposto con facilità sullo spagnolo Albert Ramos (41 ATP). Tsitsipas ha chiuso l’incontro in 100 minuti di gioco, vincendo i tre set utili all’accesso ai 32esimi di finale dello Slam a stelle e strisce con il punteggio di 6-2 / 6-1 / 6-1, lasciando appena 4 game all’avversario.