Marc Marquez non prenderà parte al prossimo appuntamento in calendario, lo spagnolo proseguirà il proprio percorso riabilitativo dopo l’operazione all’omero, lasciando la propria moto a Stefan Bradl. L’annuncio è stato dato nel tardo pomeriggio di oggi dalla Honda, che ha diramato un comunicato per ufficializzare l’assenza del campione del mondo nel secondo appuntamento consecutivo in programma in Austria. Questa la nota dell’HRC: “Stefan Bradl guiderà la Repsol Honda RC213V per la terza volta al posto di Marc Marquez in occasione del Gran Premio di Stiria della prossima settimana“.