Stando ai dati pubblicato dalla Protezione Civile, la situazione Coronavirus in Italia sembra essere in peggioramento. Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 3 morti, 319 guariti e 552 nuovi casi (il dato più alto dal 28 maggio) su 59.196 tamponi: è risultato positivo lo 0,93% dei test processati, la percentuale più alta da oltre un mese. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono: Veneto (183), Lombardia (69), Emilia Romagna (54) e Piemonte (37). Al Sud, spiccano anche oggi i nuovi casi legati agli immigrati: ben 27 in Sicilia e 21 in Basilicata. Anche il dato del Veneto è fortemente condizionato dagli immigrati contagiati nell’ex Caserma Serena di Casier: il totale dei positivi dalla scorsa settimana è di ben 244 tra i clandestini (233) e gli operatori della struttura (11).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

249.756 casi totali



35.190 morti

201.642 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.924, così suddivisi: