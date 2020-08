Continua a salire di giorno in giorno il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.210, il numero più alto dallo scorso 12 maggio quando furono 1.402. Non si conosce oggi il numero esatto di tamponi, dunque non è possibile individuare la percentuale dei positivi sui controllati, sono invece 7 le persone decedute e 267 i guariti. Le Regioni con il più alto numero di casi sono: Lombardia (239), Lazio (184), Veneto (145), Campania (138), Emilia Romagna (127), e Sardegna (81). Le Regioni invece con le performance più rassicuranti sono Calabria (solo 8 casi), Marche (5) e Basilicata (5).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

259.345 casi totali



35.437 morti

205.470 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 18.438, così suddivisi: