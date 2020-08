I numeri relativi all’emergenza Coronavirus in Italia continuano a salire, sono 523 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 51.188 tamponi. E’ risultato positivo dunque l’1,02% dei test processati, in linea con la percentuale degli ultimi giorni. I decessi sono 6, mentre il numero delle persone guarite si assesta sulle 226 unità.

Le Regioni con il più alto numero di casi restano le solite della pianura Padana: Veneto (84), Lombardia (74), Liguria (63), poi la Sicilia (42), l’Emilia Romagna (37) e il Lazio (36). L’unica Regione d’Italia senza casi è stata oggi la Valle d’Aosta. In aumento anche le persone ricoverate in ospedale, sette in più in reparto e due in più in terapia intensiva.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

252.235 casi totali



35.231 morti

202.923 guariti

Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 14.081, così suddivisi: