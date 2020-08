Sicuro dell’accesso alla prossima Europa League, che dovrà passare comunque dal superamento dei preliminari, il Milan punta a rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. La dirigenza rossonera ha individuato nel ruolo di terzino destro uno dei punti deboli dell’11 titolare. Conti e Calabria non hanno mai offerto grandi garanzie: il primo dal punto di vista fisico (molti infortuni) e soprattutto difensivo; il secondo invece è apparso ‘involuto’ rispetto alle stagioni passate. I rossoneri hanno messo gli occhi su Serge Aurier, terzino in forza al Tottenham e capitano della nazionale della Costa d’Avorio. Aurier abbina ottime doti fisiche ad una buona qualità in fase offensiva e difensiva ed ha sviluppato negli anni una buona esperienza ad alti livelli con gli Spurs sia in Premier League che in Champions League. Il costo dell’operazione non dovrebbe superare i 15-20 milioni.