Il maltempo di metà giornata sulla Piterpan Beach Arena di Caorle non è riuscito ad ostacolare la finale scudetto della 27a edizione del Campionato Italiano di beach volley, giocata nella splendida cornice dei campi allestiti sul lungomare Trieste di Caorle per il secondo anno consecutivo. E’ stato spettacolo in campo e fuori per i pochissimi presenti per via delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria. A cucirsi il tricolore sulla canotta sono state le coppie formate da Sara Breidenbach e Giada Benazzi (femminile) e gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo (maschile).

Primo scudetto assoluto per Breidenbach-Benazzi che si sono presentate a questa finale scudetto per la prima uscita ufficiale di coppia dopo il periodo di preparazione che le ha viste lavorare insieme nel corso di questi mesi. Le campionesse d’Italia hanno perso il loro primo set di questa finale scudetto proprio nella finalissima contro le azzurrine Scampoli-Bianchin che questa mattina hanno eliminato Menegatti-Orsi Toth. Il forfait di queste ultime, legato ad un infortunio alla Menegatti nella parte conclusiva della semifinale di questa mattina, ha assegnato il gradino più basso del podio alle altre azzurrine They-Varrassi che in semifinale questa mattina sono state sconfitte da Breidenbach-Benazzi.

E’ stata invece una finale piena di scudetti quella maschile con ben nove tricolori conquistati dai quattro atleti in campo. A spuntarla, dopo una bellissima finale conclusa al tie break, sono stati gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo che hanno ribaltato il tie break allo sprint finale valso lo scudetto, il quarto personale per entrambi. Applausi per due coppie di altissimo livello che tra qualche settimana prenderanno parte all’Europeo in Lettonia. A salire sul terzo gradino del podio sono stati Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta che confermano quindi il grande momento di forma, dopo la vittoria di Lubiana, fermandosi solo in semifinale al tie break con Lupo-Nicolai.

La soddisfazione del comune di Caorle per il successo organizzativo nelle parole del sindaco Luciano Striuli: “Fino a qualche settimana fa era impensabile tutto ciò, un’organizzazione importante dietro un evento importante. La collaborazione stretta in questi anni con la FIPAV ci ha permesso di portare ancora una volta a Caorle un campionato italiano dall’altissimo livello di gioco dando quest’anno un importante messaggio di coraggio per ripartire. Ripartenza, infatti, è il motivo di questa manifestazione ma col rispetto delle regole. Non dimentichiamo che Caorle prima del Covid organizzava 130 eventi sportivi, vogliamo tornare a questo e consolidare il rapporto con la FIPAV. Ho assistito a diverse gare, il livello è altissimo e questa è un’ulteriore conferma che il beach volley non può mancare a Caorle”.

La chiusura della finale scudetto è affidata al presidente della Federazione Italiana Pallavolo Bruno Cattaneo: “Una pausa molto lunga, una pausa molto sofferta, una pausa in un periodo dove abbiamo avuto tante preoccupazioni, incertezze e difficoltà. Questo di Caorle vuole essere un segno di ripresa. Grazie alla capacità organizzativa della JBA, alla disponibilità del Comune di Caorle e di tutti quelli che hanno collaborato. Nonostante il meteo siamo riusciti a portare tutto a termine al meglio. Le preoccupazioni non finiscono, abbiamo la ripresa dell’indoor, la problematica delle scuole, come FIPAV svolgiamo una gran parte della nostra attività negli istituti scolastici che oltre al valore sportivo ha un’azione sociale nei confronti dei ragazzi. Guardando al futuro vogliamo sicuramente implementare l’attività del beach volley fatto di regole, nel rispetto della persona e della qualità del nostro operato” . La finale scudetto è stata organizzata dalla Federazione Italiana Pallavolo grazie alla preziosa collaborazione del CR FIPAV Veneto, del Comune di Caorle, del Consorzio Gestione Arenili della Marina di Caorle e della JBA.

Cala il sipario sul campionato italiano di beach volley, un’edizione flash per questa strana stagione che ha interrotto i sogni di tanti atleti ma ha sicuramente acceso in tutti una sola voglia, quella di ripartire e far tornare a battere il cuore dello sport.

Le dichiarazioni dei campioni d’Italia

Sara Breidenbach: C’è incredulità adesso, tanta gioia ma incredulità. E’ stato il primo torneo insieme, preparato da giugno tra Cesenatico e Milano. Non so come spiegare l’emozione, ma è la dimostrazione che a chi ci crede succede. Grazie a Giada, qui a Caorle è stato tutto perfetto nonostante le difficoltà. Per adesso si pensa al presente, poi sul futuro si vedrà.

Giada Benazzi: In realtà non abbiamo pensato a nulla durante la gara, abbiamo pensato una palla alla volta. Hanno battuto su Sara, poi su me, hanno fatto un buon break conquistando il primo set. Poi abbiamo girato la partita e siamo riuscite a vincere, incredibile. E’ stato difficile, cerchiamo di ritagliare spazi per allenarci e portare avanti la nostra passione durante l’anno. Il nostro obiettivo era arrivare qui e giocarcela con le più forti. Siamo contentissime. Grazie a Sara, alla BVU, alla mia famiglia e ai miei datori di lavoro per i tanti permessi concessi per potermi allenare.

Paolo Nicolai: Onestamente è stato importante tornare a giocare, era un pò che non lo facevamo. La finale è stata di alto livello. Credo di poter possa crescere ancora un pò, mentre Daniele l’ho visto abbastanza bene. Abbiamo vinto, non è questo il nostro obiettivo più grande ma vincere fa sempre piacere. Siamo venuti qui a Caorle per capire a che punto siamo, siamo un pò indietro ma ci sono ancora due settimane per gli Europei. La cosa buona di questi giorni è che l’Europeo ci sia.

Daniele Lupo: Sono abituato a ricevere skyball, Adrian è un grandissimo atleta e fa divertire il pubblico. Con Enrico sono una grandissima coppia. Questo è un punto di inizio per noi, ci sarà l’Europeo dove speriamo di divertirci.

Femminile

I risultati di oggi

6p

G. Godenzoni-G. Saguatti – C. Scampoli-M. Bianchin 0-2 (13-21, 13-21)

G. Toti-A. Zuccarelli – D. Varrassi-C. They 1-2 (16-21, 21-15, 13-15).

Semifinali

M. Menegatti-V. Orsi Toth – Scampoli-M. Bianchin 1-2 (14-21, 21-18, 13-15)

S. Breidenbach-G. Benazzi – D. Varrassi-C. They 2-1 (16-21, 21-18, 15-13)

Finale 3/4

D. Varrassi-C. They – M. Menegatti-V. Orsi Toth 2-0 (21-0, 21-0) (forfait)

Finale 1/2 (Differita RaiSport HD ore 22)

C. Scampoli-M. Bianchin – S. Breidenbach-G.Benazzi 1-2 (24-22, 14-21, 14-16)

Maschile

I risultati di oggi

6p

M. Alfieri-M. Sacripanti – A. Abbiati-T. Andreatta 1-2 (21-19, 15-21, 11-15)

P. Ingrosso-M. Caminati – F. Vanni-A. Lupo 0-2 (21-23, 19-21)

Semifinali

D. Lupo-P. Nicolai – A. Abbiati-T. Andreatta 2-1 (25-15, 18-21, 15-7)

E. Rossi-A. Carambula – F. Vanni-A. Lupo 2-0 (21-14, 21-16)

Finale 3/4

A. Abbiati-T. Andreatta – F. Vanni-A. Lupo 2-0 (21-19, 21-16)

Finale 1/2 (Differita RaiSport HD ore 23)

D. Lupo-P. Nicolai – E. Rossi-A. Carambula 2-1 (18-21, 21-13, 15-11)