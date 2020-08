Tania Cagnotto aveva promesso di far luce sul suo futuro sportivo entro settembre. La plurimedagliata tuffatrice azzurra aveva come obiettivo le Olimpiadi di Tokyo 2021, slittate di un anno dopo l’emergenza Covid, ultimo palcoscenico per concludere la propria carriera. La prima kermesse olimpica da mamma, in coppia con un’altra mamma, Francesca Dallapè. Un sogno destinato però a rimanere tale.

Attraverso Instagram l’annuncio di Tania, non più sportiva, solo mamma: “eccoci qui… vi avevo detto che verso settembre avrei deciso se continuare o meno la mia strada verso Tokyo. E’ stata una scelta davvero difficile… Da una parte la voglia di partecipare alla mia 6ª Olimpiade da mamme con il grande sogno di portare la bandiera 🇮🇹 e dall’altra il desiderio di allargare la famiglia. Ebbene si, questa volta ho scelto la vita, la famiglia e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta.