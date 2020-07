Saranno 14 le competizioni che il team affronterà nel mese di agosto 2020, in un doppio calendario suddiviso tra Italia e Francia. Mentre in Italia la squadra affronterà le Strade Bianche (prima gara World Tour della propria stagione), Trofeo Lombardia e Milano-Torino, in Francia la squadra sarà al via de la Route d’Occitanie, corsa a tappe con svolgimento dall’1 al 4 agosto e del Mont Ventoux Denivelè Challenges (6 agosto).

LA FORMAZIONE

Saranno 7 gli atleti del #GreenTeam al via di entrambe le competizioni in terra francese, diretti in ammiraglia da Mario Manzoni e Alessandro Donati. Saranno 8 le formazioni World Tour al via della Route d’Occitanie e numerose Professional di alto livello, tra queste la Bardiani CSF Faizanè, unica squadra italiana al via. Due giorni dopo il termine della corsa a tappe prenderà il via anche il Mont Ventoux Denivelè Challenges.

Questi gli atleti selezionati per le due competizioni

Marco Benfatto (1988) – Velocista

Giovanni Carboni (1995) – Completo

Giovanni Lonardi (1996) – Velocista

Alessandro Monaco (1998) – Scalatore

Umberto Orsini (1994) – Passista

Manuel Senni (1992) – Scalatore

Filippo Zana (1999) – Passista