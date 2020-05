Nikoloz Basilashvili si è cacciato in guai belli grossi, il tennista georgiano infatti è stato arrestato dalla polizia per violenza domestica lo scorso 22 maggio.

Il numero 27 del mondo avrebbe infatti aggredito l’ex moglie Neka Dorokashvili, modella classe 1991 sposata nel 2013, che lo denunciato facendo dunque scattare le manette. La detenzione di Basilashvili è durata però lo spazio di poche ore, visto che il georgiano è stato scarcerato in seguito al pagamento della cauzione di 30 mila dollari. “Ha negato le accuse, poiché non ha commesso nulla. Non ci sono prove del caso” le parole dell’avvocato di Basilashvili, che dovrà comparire davanti ad un tribunale entro la fine dell’anno. Stando a quanto riferito dall’accusa, il georgiano avrebbe aggredito l’ex moglie davanti al figlio e, se il reato dovesse essere confermato, rischia una pena da 200 a 400 ore di servizio alla comunità o tra uno e tre anni di carcere.