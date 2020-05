Incassato il via libera del Comitato Tecnico Scientifico, la FIGC è al lavoro adesso per definire il protocollo relativo alla ripresa del campionato, che dovrebbe avvenire nella seconda metà di giugno.

Gioia e soddisfazione per Gabriele Gravina, che ha sottolineato di aver accolto con il sorriso le parole del ministro Spadafora: “la validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia. Ho espresso al ministro per lo Sport Spadafora e a quello della Salute Speranza la mia soddisfazione e quella della Figc per la disponibilità al confronto e la fattiva collaborazione che hanno portato al raggiungimento di questo importante risultato. L’impianto scientifico del protocollo ha come scopo la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori per consentire, almeno al calcio di professionistico, di ripartire in sicurezza. La Commissione medico scientifica della Figc è già a lavoro per stilare il protocollo sanitario anche per l’auspicabile fase di ripresa dell’attività agonistica“.