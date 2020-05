Intervistato da Tuttosport, Billy Costacurta ha dto il suo parere sul mercato futuro dell’Inter. Caldissime le trattative in merito al reparto attaccanti, con Lautaro Martinez finito nel mirino del Barcellona. Secondo Costacurta: “l’Inter giocatori come lui li deve tenere. Poi se lui dice che vuole andare a giocare con Messi al Barcellona, il discorso è diverso. Però io credo che le grandi squadre i giocatori forti non li debbano dare via e Martinez è uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. Chi al suo posto? Se stanno pensando a Werner, credo sia perfetto: ha una velocità pazzesca e un’esperienza internazionale molto buona. Si parla pure di Aubameyang, anche Lacazette si integrerebbe bene con Lukaku”.

Poi la critica a Lukaku: “quanti gol ha fatto Lukaku con le grandi? Lo stesso discorso vale per Immobile. Però come fai a dire che non stati le fonti di succsso per Inter e Lazio? Non puoi. Questo non toglie che per diventare campioni entrambi devono iniziare a segnare contro le prime tre-quattro del campionato“.