DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport, nel corso del 2020 sarà al fianco di Angels4Women, il primo gruppo di Business Angels a supporto dell’imprenditoria femminile.

Le difficoltà di questo momento pesano sul mondo dello sport e, in generale, su tutta l’economia del paese, in modo importante e prolungato. Tuttavia, DAZN ha voluto dimostrate il suo impegno con un gesto concreto e di lunga visione che ha l’obiettivo di sostenere oggi le iniziative che possano portare nuove idee e sviluppo al mondo dello sport in futuro, aiutando e stimolando proprio le giovani start-up per dare un segnale positivo di ripartenza economica.

A partire da oggi e fino al prossimo 21 giugno, sarà possibile candidare il proprio progetto innovativo in ambito sportivo, in vista del terzo incontro di A4W, in cui le migliori startup al femminile selezionate potranno presentare la propria idea di business.

“Anche in una situazione così complessa come quella che le aziende di diversi settori economici stanno affrontando, DAZN ha voluto dare un segnale chiaro di vicinanza all’imprenditoria legata al mondo dello sport, con la speranza di sostenere con l’innovazione la ripresa di questo settore, fondamentale risorsa economica del Paese. Siamo, quindi, molto contenti di affiancare Angels4Women in questo nuovo percorso che coinvolge le imprenditrici e i loro progetti legati al mondo sportivo,” ha dichiarato Veronica Diquattro, Executive Vice President di DAZN Southern Europe. “Questa partnership conferma, inoltre, il nostro impegno volto a promuovere con azioni concrete l’empowerment delle donne, valorizzando competenze, prospettive ed esperienze differenti, ingredienti fondamentali, ancora di più nella situazione attuale in cui ci troviamo, per accelerare lo sviluppo e la crescita dell’industria in cui operiamo.”

“Siamo davvero orgogliose di avere DAZN Italia al fianco di Angels4Women per tutto il 2020, nonostante questo periodo complesso e difficile. Grazie a DAZN, Angels4Women vuole dare impulso all’imprenditoria al femminile con uno specifico focus sullo sport business, rafforzando l’impegno a sostenere il talento, l’innovazione e l’imprenditorialità delle donne, anche in un ambito storicamente maschile: pensiamo che le donne, con la propria energia, creatività e naturale competitività, possano fare la differenza nel nostro paese, anche in un settore così particolare”