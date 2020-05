Donald Trump si scaglia nuovamente contro la Cina, accusandola di non aver saputo contenere l’epidemia di Coronavirus.

Il Presidente degli Stati Uniti ha puntato il dito contro Pechino, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni di Sinclair Broadcasting: “avrebbero potuto fermare il Coronavirus, non hanno saputo farlo per incompetenza o non hanno voluto ed entrambe le cose sono poco accettabili. Le misure adottate qui negli Stati Uniti invece hanno permesso di salvare milioni di vite, sono fiducioso inoltre che presto faremo ripartire la nostra economia. I cinesi non vogliono che vinca di nuovo le elezioni. Biden? Non riesce a ricordare neanche cosa abbia fatto ieri, non è mai stato rinomato per essere una persona intelligente“.

La risposta del candidato democratico alla Casa Bianca non si è fatta attendere: “quasi 100.000 persone sono morte e decine di milioni sono senza lavoro. Allo stesso tempo il presidente trascorre la sua giornata a giocare a golf“. Velenoso dunque il tweet dello sfidante di Trump, che ha puntato il dito contro l’attuale presidente, accusandolo di esser tornato sul ‘green’ nonostante la crisi che attanaglia gli USA.