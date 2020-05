Il futuro di Dries Mertens è sempre più lontano dal Napoli, il rinnovo del contratto dell’attaccante belga è in fase di stallo e non sembra che ci siano le condizioni per sbloccarlo.

Inter e Chelsea premono, De Laurentiis valuta la situazione ma c’è anche la questione multe da tenere sotto osservazione, elemento delicato che potrebbe far saltare definitivamente il banco. Intanto il Napoli valuta i profili che potrebbero sostituire Mertens in caso di partenza, in cima alla lista c’è il nome di Ciro Immobile, ma difficilmente il capocannoniere del campionato lascerà la Lazio. Vivo anche l’interesse per Azmoun dello Zenit, Boga del Sassuolo e il brasiliano Everton, anche se al momento non si tratta di obiettivi veri e propri. Nelle prossime settimane si capirà di più, solo in caso di addio di Mertens partirà l’offensiva del Napoli, che andrà a caccia di un grande attaccante per non far rimpiangere ai tifosi i 121 gol del belga.