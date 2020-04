Stan Wawrinka è uno dei migliori amici che Federer abbia nel tour ATP. I due colleghi e connazionali sono tra i tennisti più belli da vedere giocare, grazie anche al loro proverbiale rovescio ad una mano che fa innamorare gli appassionati di questo sport. Wawrinka ha parlato di Federer all’interno di un duetto online con Paire, il quale ha chiesto allo svizzero se a suo parere Roger abbia ancora possibilità di vincere un torneo dello Slam:

“Sì, certo. Io penso che sia in grado di vincere un altro Slam. C’è una grande differenza tra non riuscirci e non poterlo fare. Lui può farlo, anche se non sarà facile. Non dimentichiamoci che ha avuto due match point nell’ultima finale di Wimbledon. È arrivato in semifinale agli Australian Open quest’anno e sta arrivando in fondo in quasi tutti i tornei che gioca. È in grado di vincere e lo ha già dimostrato in passato. Per come ha giocato la finale di Wimbledon lo scorso anno, ero sicuro che avrebbe vinto contro Djokovic. Ora le cose stanno diventando sempre più difficili”.