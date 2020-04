Il torneo di Wimbledon nel 2020 non si disputerà a causa del Coronavirus. Impossibile pensare ad uno spostamento a causa di condizioni meteo che più in là coi mesi sarebbero diventate ostiche per l’erba londinese. Dunque appuntamento al 2021, un appuntamento attesissimo perchè probabilmente sarà l’ultimo atto sulla ‘sua’ erba di Roger Federer. Wimbledon intanto ha voluto congedare i propri fans per questa annata 2020 con un video davvero molto significativo, la cui voce narrante è proprio Roger Federer. Ecco il video che sta facendo il giro del web in queste ore.

