Le dirette social di Francesco Totti sono diventate ormai un appuntamento fisso, fra risate e divertimento. L’ultima però, ha fatto storcere il naso ai fan romanisti. In live con ‘Er Faina’, Totti ha risposto così alla domanda riguardante la possibilità che il figlio Cristian giochi nella Lazio: “dipendesse da me ci penserei anche, ma conoscendo Cristian non mi farebbe neanche sedere. Farebbe esattamente come ho fatto io con mia madre ai tempi della Lodigiani Se ci fosse solo la Lazio come possibilità? Beh, se ci fosse solo la Lazio non avrebbe altre scelte: o cambiare lavoro o andare a giocare lì“.