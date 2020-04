Caroline Wozniacki e Serena Williams sarebbero dovute essere le protagoniste del match d’addio al tennis della danese, campionessa dell’Australian Open nel 2018. Caroline ha deciso di dire basta e di regalare un ultimo incontro al popolo danese in un match di esibizione il 18 maggio contro Williams alla Royal Arena di Copenaghen. Ovviamente a causa del Coronavirus tale incontro non andrà in scena ed è stato rinviato a data da destinarsi. Ci sarà tempo e modo per salutare Caroline a dovere.

