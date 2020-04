Durante l’emergenza coronavirus non mancano polemiche ma anche gesti simpatici e dolci, che mirano a strappare una risata a tutte quelle popolazioni costrette a restare chiuse in casa per limitare il contagio e provare a sconfiggere il nemico invisibile.

Intanto dalla Svizzera arrivano immagini… dolcissime: un forno ha deciso di realizzare dei coniglietti di cioccolato pasquali che indossano la mascherina protettiva sul musetto. Un gesto realizzato per rendere un po’ più dolce la Pasqua in quarantena.

As coronavirus disrupts life around the globe, some chocolate Easter bunnies are even wearing masks.

A bakery in Switzerland is making chocolate Easter bunnies that are wearing protective masks. The Bakery owner says the bunnies are a hit with most customers. pic.twitter.com/okZ7XhXoaC

— Eric Franklin (@EricKWTX) March 27, 2020