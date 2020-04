Nick Kyrgios fa ancora una volta discutere. Il tennista australiano ha partecipato ad un giochino su Instagram, che consisteva nel creare un super team tennistico composto da uno dei Big3, un tennista della categoria Giovani Talenti, uno tra le Leggende, uno “Sparatutto” ed un campione del Grande Slam tra quelli ancora in attività che non siano tra i Big3.

Kyrgios ha optato per Federer come Big3, Murray come vincitore di Slam, Medvedev per quanto concerne i giovani, Monfils e se stesso come Sparatutto. Sì, due Sparatutto perchè Kyrgios ha deciso di non scegliere nessuna leggenda motivando così la cosa: “niente leggende perchè noi siamo meglio, dunque scelgo due sparattutto“. Si trattava di Sampras, Borg, Lendl ed Agassi, mica pizza e fichi, una quarantina di Slam sparsi qua e là. Insomma, il solito irriverente Nick.

