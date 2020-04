I tennisti svizzeri sono molto legati al torneo di casa in quel di Basilea, dunque anche in condizioni non proprio idilliache in questo periodo condizionato dal Coronavirus, hanno ben pensato di dare uno sguardo al futuro, iscrivendosi al torneo che si giocherà nel mese di ottobre.

Stiamo parlando ovviamente di Roger Federer e Stan Wawrinka, rispettivamente numero 1 e 2 della Svizzera, i quali non intendono mancare al torneo di Basilea e dunque hanno già dato il proprio sì all’organizzazione del torneo autunnale. Come detto, si giocherà a fine ottobre, a meno che i calendari non subiranno stravolgimenti, dunque dovrebbe essere uno dei tornei non intaccati dallo stop per il Coronavirus.

Valuta questo articolo