Roberta Vinci sta continuando a vivere la propria quotidianità tennistica, nonostante al momento i campi da gioco siano solo un lontano ricordo. Il Coronavirus ci ha relegati tutti in casa, dunque la Vincin ha dovuto cercare nuovi modi per tener svegli mente e corpo. Roberta ha pubblicato un simpatico video della sua quotidianità in quarantena, con sprazzi di professionismo come le conferenze stampa ed il posizionamento delle bottiglie in pieno stile Rafa Nadal. Insomma, un video tutto da guardare.

•STAY AT HOME 🏠❤️•

Con la partecipazione straordinaria di Angelo Vinci (papà non vedo l’ora di riabbracciarvi) e la voce narrante di @opocaj33 pic.twitter.com/uuVUFXqN4T — Roberta Vinci (@roberta_vinci) April 7, 2020

Valuta questo articolo