L’emergenza Coronavirus sta devastando il mondo intero, ma durante questo periodo così difficile per tutti, non mancano delle storie speciali che fanno spuntare un tenero sorriso sul volto di tutti noi.

Pochi giorni fa, infatti, in tantissimi sono rimasti piacevolmente sorpresi per la sorprendente guarigione dal Covid-19 di Nonna Lina, una dolcissima signora di ben 102 anni. Una donna con la danza e la musica nel sangue che ama tantissimo Valentino Rossi. Dopo aver ricevuto in massa sui social la storia della dolce nonnina, il Dottore ha deciso di mettersi all’opera per trovarla e contattarla. La fidanzata di Valentino Rossi, infatti, ha raccontato sui social il loro gesto speciale: “mi avete mandato in tantissimi questa meravigliosa signora di 102 anni che ha un grande sogno nel cassetto! Siamo riusciti a contattarla ed è felicissima! Un bacio a tutti“, ha scritto su Instagram Francesca Sofia Novello.

Valuta questo articolo