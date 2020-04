Alessandro Del Piero e Francesco Totti, sono stati protagonisti virtuali del salotto di Skysport nel giorno di Pasqua. I due fanno parte di una cerchia di fenomeni del calcio italiano che hanno dato spettacolo in campo, ma spesso sono stati protagonisti di un dualismo con la maglia della Nazionale, che forse andava evitato. Perchè i due hanno giocato così poco assieme in azzurro? Questa la domanda sottoposta dai giornalisti a Totti e Del Piero.

Il romanista ha iniziato rispondendo così: “Hanno sempre deciso non dico di metterci contro, ma di scegliere o uno o l’altro“. Del Piero invece si è dilungato maggiormente nella risposta: “Abbiamo giocato poche volte insieme, personalmente è un grande rammarico, secondo me potevamo coesistere. Trapattoni è stato quello che ci ha utilizzato maggiormente assieme, ma in altre occasioni abbiamo giocato bene fianco a fianco, avremmo potuto far bene“.