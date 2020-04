Il torneo di tennis di Madrid cancellato? Non proprio. Gli organizzatori hanno infatti pensato ad un’edizione del Mutua Madrid Open “Virtual Pro”, che si giocherà dunque online. I tennisti si sfideranno infatti grazie al videogioco Tennis World Tour, come confermato dal direttore del torneo Feliciano Lopez: “Da quando abbiamo annunciato che il torneo di Madrid non avrebbe avuto luogo nelle date iniziali, abbiamo lavorato a date alternative per i nostri fan. La nascita del Mutua Madrid Open Virtual Pro evidenza il lato tecnologico, giovanile e innovativo del torneo, che è uno dei tratti distintivi da quando questi ha avuto inizio nel 2009. Il nostro obiettivo non è solo intrattenere, noi vogliamo fare la nostra parte in questo difficile periodo”.

Dal 27 al 30 Aprile il torneo andrà dunque in scena, con un montepremi da 150 mila euro sia per l’ATP che per la WTA, con una parte dei proventi che verrà devoluta in beneficenza. Il tennis dunque si fermerà ancora per un po’, ma potrà proseguire sulle varie consolle…

