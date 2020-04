A volte il calcio crede di essere al di sopra delle regole. Sentiamo presidenti che vogliono tornare agli allenamenti mentre tutti noi siamo rinchiusi in casa ed i medici lottano in corsia, vediamo allenatori come Josè Mourinho fregarsene delle regole ed andare al parco con alcuni calciatori in tenuta ginnica per fare allenamento.

Sanchez, Ndombele e Sessegnon sono i calciatori in questione, giunti in un parco di Londra con il proprio allenatore per mantenersi in forma in vista di un eventuale ritorno alle attività calcistiche. Uno strappo alle regole davvero assurdo, un normale gruppo di ragazzi sarebbe stato denunciato, vedremo cosa accadrà alla truppa di Mourinho… di seguito la foto che sta facendo il giro del web.

#Mourinho elude i divieti del governo inglese ed organizza un allenamento in un parco nel nord di Londra. Con lui tre giocatori del Tottenham: Sanchez, Ndombele e Sessegnon. pic.twitter.com/n0xNnn1GRy — Calcio In Pillole ⚽️ (@CalcioPillole) April 7, 2020

Valuta questo articolo