Sadio Mané avrebbe potuto finire al Manchester United, se solo Jurgen Klopp non fosse intervenuto con tempismo per accaparrarsi le prestazioni del senegalese.

Scovato nel Southampton grazie ad una doppietta rifilata ai Reds nel 2016, il tedesco non si è fatto sfuggire l’occasione, beffano i Red Devils. A rivelarlo è stato proprio Mané al Times: “all’inizio pensavo principalmente al Manchester United, è stato un momento difficile per me dato che ero spesso in panchina, quindi non pensavo che ci fosse qualcuno pronto a chiamarmi. Mi ha fatto piacere l’interesse di Klopp“.